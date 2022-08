Brand in Wilderswil – Fahrlässigkeit führte zu Feuer im «Oberland Shopping» Die Ermittlungen zum Brand in einem Lager des Einkaufszentrums von Anfang Juni sind abgeschlossen.

Als Ursache des Brands in Wilderswil steht fahrlässiger Umgang mit Rauchwaren im Vordergrund. Archivbild: Franziska Rothenbühler

Der Brand im Lager des Einkaufszentrums «Oberland Shopping» in Wilderswil von Anfang Juni geht wahrscheinlich auf Fahrlässigkeit im Umgang mit Rauchwaren zurück. Das haben die Ermittlungen der Berner Kantonspolizei ergeben.

Wie sie und die regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Mittwoch mitteilten, steht diese Ursache im Vordergrund. Der Sachverhalt wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft rapportiert. Die Ermittlungen ergaben, dass das Feuer in einem Gitterwagen, der mit Karton und Zeitungen gefüllt war, ausbrach.

Beim Brand vom 6. Juni wurde niemand verletzt, doch evakuierte die Feuerwehr die rund hundert Personen im Einkaufszentrum. Das Feuer löste im Lager die Sprinkleranlage aus und konnte rasch gelöscht werden. Wegen des Wassereinbruchs in einzelne Ladenlokale musste das Einkaufszentrum schliessen.

SDA

