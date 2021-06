Brandursache Balkonbrand Belp – Fahrlässiger Umgang mit «Rauchware» löste das Feuer aus Jetzt ist klar, warum Mitte März auf einem Balkon in Belp ein Brand ausgebrochen war.

Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zu einem Brand von Mitte März an der Aemmenmattstrasse in Belp abgeschlossen. Wie sie in einer Mitteilung vom Montag schreibt, war offenbar jemand fahrlässig mit «Rauchware» umgegangen. Worum es sich bei dieser genau handelte, teilte die Polizei nicht mit.

Das Feuer war am 13. März auf einem Balkon ausgebrochen. Das Gebäude musste evakuiert werden, doch verletzt wurde niemand, und die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle.

Nach aktuellen Schätzungen des Dezernats Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken. Der Sachverhalt wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland rapportiert

pd/ske

