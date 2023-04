Berner Podcast «Gesprächsstoff» – Fahrlässig oder notwendig? Der Streit nach den Berner Spital­schliessungen Bald ist die Region Bern um zwei Spitäler ärmer. Wie sehen das Notfallärztinnen – und was bleibt der Gemeinde Münsingen? Der Überblick zehn Tage nach dem Insel-Entscheid. Noah Fend als Host Sibylle Hartmann als Host Marius Aschwanden als Gast

Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Spätestens ab Ende Jahr ist Schluss: Die Insel-Gruppe stellt den Betrieb im Berner Tiefenau-Spital und im Spital Münsingen ein. Wie kam es überhaupt so weit? Was bedeutet das für die Bevölkerung in Münsingen, die Angestellten in den betroffenen Spitälern und vor allem: für die Patientinnen und Patienten?

In der neuen Folge des Podcasts «Gesprächsstoff» ordnet Gesundheitsredaktor Marius Aschwanden das Beben in der Berner Spitallandschaft ein. Beat Moser, Gemeindepräsident von Münsingen, erzählt zudem, was die Schliessung des Spitals Münsingen bei ihm persönlich und den Einwohnerinnen und Einwohnern auslöst.

Besonders betroffen von den Umwälzungen sind auch die Angestellten an den beiden Standorten. Bettina Portmann, Oberärztin auf dem Notfall und der Inneren Medizin im Spital Tiefenau, hat sich zusammen mit anderen Ärztinnen und Ärzten in einem offenen Brief an die Gesundheitsdirektion gewandt und sich so gegen die Schliessung zur Wehr gesetzt. Was sind ihre Kritikpunkte? Sie erzählt es in der neuen Folge von «Gesprächsstoff».

