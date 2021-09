Motorradunfall in Thun - Fahrerin schwer verletzt

Motorradunfall auf Berntorplatz – Fahrerin schwer verletzt Am Samstagnachmittag ist es in Thun zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt ins Spital gefahren. pkb

Ein Motorradunfall (Symbolbild) hatte sich am Samstag auf dem Berntorplatz in Thun ereignet. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Foto: PD/Archiv



Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei war eine Autofahrerin von der Burgstrasse herkommend unterwegs gewesen und beabsichtigte, den Kreisel am Berntorplatz in Thun zu befahren, teilte die Kapo am Sonntag mit. Zeitgleich fuhr eine Motorradfahrerin im Kreisel, worauf es aus noch zu klärenden Gründen zu einer seitlichen Kollision mit dem Auto kam.

Die Motorradfahrerin stürzte zu Boden, geriet unter das Auto und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde zuerst durch Drittpersonen geborgen und betreut und anschliessend durch ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam medizinisch versorgt und ins Spital gefahren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.