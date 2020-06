Polizei sucht Zeugen – Fahrerflucht nach Kollision mit E-Bike-Fahrerin In Frutigen ist am Freitag eine 70-jährige Velofahrerin von einem Auto mit Anhänger angefahren worden. Sie hat sich beim Sturz verletzt.

Am Freitag gegen 16 Uhr wurde auf der Kanderstegstrasse in Frutigen eine 70-Jährige auf ihrem E-Bike von einem Auto mit Anhänger angefahren. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war die Frau unterwegs in Richtung Spital, als es kurz vor der Verzweigung Dorfstrasse zur Kollision kam.

Die Velofahrerin stürzte beim Unfall und zog sich Verletzungen zu. Von einer Drittperson wurde sie ins Spital gebracht. Das Auto – ein dunkler Geländewagen – setzte seine Fahrt einfach fort. Die Polizei sucht Zeugen und bittet insbesondere den Lenker oder die Lenkerin des Autos mit Anhänger, sich unter der Telefonnummer 033 227 61 11 zu melden.

( mb / pd )