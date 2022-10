Töffunfall in Riggisberg – Fahrer wird schwer verletzt, Sozia leicht Auf der Gurnigelstrasse ist am Montag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde mit der Rega ins Spital geflogen.

Am Montagnachmittag ist es auf der Gurnigelstrasse in Riggisberg zu einem Töffunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Motorradfahrer mit seiner Sozia um zirka 16.30 Uhr in Richtung Riggisberg gefahren. Nach der Verzweigung Ober-Elbschen stürzten die beiden in einer Linkskurve im Bereich Hofure.

Der Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit der Rega ins Spital geflogen. Die Sozia erlitt leichte Verletzungen und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Strasse musste während mehrerer Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

PD/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.