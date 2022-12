Thun: Erster Sonntagsverkauf – Fahrende Samichläuse sammelten 8000 Franken für guten Zweck Nach zwei Jahren Zwangspause kehrten die Samichläuse der Edelweiss Riders & Friends auf ihren Motorrädern in die Thuner Innenstadt zurück.

Mehrere Samichläuse auf weihnächtlich geschmückten Motorrädern fuhren am Sonntagnachmittag durch die Thuner Innenstadt. Foto: Christoph Gerber

In den letzten zwei Jahren mussten die Thunerinnen und Thuner wegen der Pandemie auf die Edelweiss Riders & Friends verzichten. Am Sonntag war es nun wieder soweit: Zweimal bewegte sich der Korso mit den auf Motorrädern fahrenden Samichläusen durch die Innenstadt, unter anderem durchs Bälliz und die Hauptgasse. Trotz der Schneefälle tags zuvor war es auf den Strassen nicht glatt, dafür aber eisig kalt. Dennoch säumten am ersten von zwei Sonntagsverkäufen im Advent unzählige Schaulustige die Route der Chläuse auf ihren heissen Öfen.

Wie üblich sammelten die Weihnachtsmänner und -frauen auch für den guten Zweck: Dabei kamen dieses Jahr laut Hugo Schmid von den Edelweiss Riders & Friends insgesamt 8000 Franken zusammen. Davon geht je die Hälfte an die professionellen «Märli-Erzählerinnen» im Kinderspital Bern sowie an die «Gesellschaft für Muskelkranke».

Der «Chlouse-Ride» der Edelweiss Riders & Friends zog unzählige Schaulustige ins Thuner Bälliz. Foto: Christoph Gerber

Auch weibliche Chläuse beteiligten sich am Ride, der traditionell am ersten von zwei Sonntagsverkäufen im Advent über die Bühne geht. Foto: Christoph Gerber

Die Samichläuse auf ihren heissen Öfen waren am Sonntag ein beliebtes Fotosujet in der Thuner Innenstadt. Foto: Christoph Gerber

Der Kreativität bei der Verschönerung der Motorräder waren keine Grenzen gesetzt. Foto: Christoph Gerber

pd/gbs

