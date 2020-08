Neben dem Werkhof der Stadt – Fahrende lassen sich in Biel nieder – Stadt setzt Ultimatum 50 bis 60 Gespanne stehen seit Sonntag auf dem Kiesplatz neben dem Bieler Werkhof. Die Stadt will die Fahrenden nicht dulden und hat ein Ultimatum gesetzt. Nathalie Günter

Fahrende machen momentan halt auf dem Kieshof neben dem Werkhof-Gelände der Stadt Biel. Foto: PD/Arthur Sieber

Wohnwagen reiht sich an Wohnwagen: Auf dem grossen Kiesplatz neben dem Werkhof der Stadt Biel an der Portstrasse, das zu einem kleinen Teil auch auf Brügger Gemeindeboden liegt, haben Fahrende ihre Autos und Wohnwagen abgestellt. Sind es die gleichen Fahrenden, die zuletzt in Orpund und zuvor auf dem Expo-Gelände zwischen Nidau und Biel waren? Und was sagt die Stadt Biel dazu?

«Die Fahrenden sind am vergangenen Sonntag angekommen», sagt André Glauser, Leiter der Abteilung öffentliche Sicherheit bei der Stadt Biel. Gemäss Glauser handle es sich «mehr oder weniger um dieselbe Gruppe», die sich im Juni in Orpund und im Mai auf dem Expo-Gelände niedergelassen habe.

Damals kam die Gruppe am Samstag, 18. Mai, in Nidau/Biel an. Die beiden Städte akzeptierten dies nicht, der Aufenthalt sei illegal, betonten sie in einem gemeinsamen Communiqué. Die Fahrenden wurden daraufhin aufgefordert, das Gelände bis am 27. Mai zu verlassen. Daraufhin zog die Gruppe weiter nach Orpund, wo sie sich – nach Verhandlungen mit Vertretern von Kanton, Polizei und Gemeinde – bis am 20. Juni innerhalb einer Schlaufe des A5-Autobahnanschlusses niederlassen durfte.

Abreise bis 6. September

50 bis 60 Gespanne umfasse die Gruppe, die sich aktuell beim Werkhof-Areal aufhält, so Glauser. Etwa zehn Anhänger würden sich auch auf dem Parkplatz des Werkhofs befinden. Die Stadt Biel habe bereits gehandelt und den Fahrenden eine Abreisefrist gesetzt. «Spätestens am 6. September müssen die Fahrenden abreisen», so André Glauser.