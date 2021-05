Keine Alternative gefunden – Fahrende können eine Woche länger bleiben Die Gemeinde Belp stellt den Fahrenden aus Frankreich ein Ultimatum. Eine polizeiliche Räumung steht derzeit nicht zur Diskussion. Johannes Reichen

Rund 100 Fahrende halten sich derzeit nahe dem Belper Giessenbad auf. Foto: Christian Pfander

Eigentlich hätten die Fahrenden das Belpmoos am heutigen Freitag verlassen müssen. So machte es die Gemeinde Belp mit der Gruppe aus Frankreich ab. Seit Montag halten sich rund 100 Personen mit je knapp 40 Wohnwagen und Autos beim Flughafen auf. Nun aber lässt die Gemeinde die Fahrenden noch eine Woche gewähren. Der Grund: «Es gibt derzeit keine Alternative», sagt Gemeindepräsident Benjamin Marti (SVP) auf Anfrage. Sobald aber eine Anschlusslösung gefunden sei, müssten sie Belp verlassen – spätestens jedoch am Freitag, 4. Juni.

Am vergangenen Wochenende hatten sich die Fahrenden bei einem Belper Landwirt angemeldet, diesen aber «arglistig getäuscht», wie Marti sagt. Denn sie hatten vorgegeben, die Wiese für Ballonfahrten zu benützen. Wegen des Wetters wurde das Land stark beeinträchtigt. Die Gemeinde stellte den Fahrenden daraufhin einen Parkplatz samt Infrastruktur nahe dem Giessenbad zur Verfügung. Die Fahrenden müssen für die Kosten aufkommen.

Fehlende Voraussetzungen

«Wir haben uns um eine Nachfolgelösung bemüht», sagt Marti. Es sei aber so, dass der Kanton Bern über keinen einzigen Platz für ausländische Fahrende verfüge. «Das muss man sich mal vorstellen.» Angesichts der jährlich wiederkehrenden Problematik sei das nur schwer verständlich. «Aber wir müssen es akzeptieren.» Für die Gemeinde gebe es vorderhand keine andere Möglichkeit, als die Fahrenden weiter zu dulden. «Sie sind aber von der Gemeinde ultimativ aufgefordert worden, Ausschau zu halten.»

Laut Marti ist eine polizeiliche Räumung zum jetzigen Zeitpunkt kein Thema. Dafür seien die gesetzlichen Voraussetzungen nicht gegeben. Zwei Bedingungen müssten erfüllt sein. Erstens müsse ein Verfahren eröffnet worden sein, welches zehn Tage dauert. Und zweitens müsste ein neuer Standort bereitstehen. Bis jetzt habe die Gemeinde kein Verfahren eingeleitet. Der Gemeinderat ziehe derzeit auch keinen konkreten Zeitpunkt für eine solche Massnahme in Betracht.

Geordnete Verhältnisse

Die Kantonspolizei habe bis jetzt in Belp und Umgebung «keine Auffälligkeiten» festgestellt, sagt Marti. Auch er selbst zieht eine positive Zwischenbilanz. Die Leute seien friedlich. «Der Platz ist sauber und geordnet.» Er ist überzeugt, dass die Gemeinde richtig gehandelt hat – auch wenn es Beeinträchtigungen bei den Sportanlagen im Belpmoos gebe. Der Parkplatz des Giessenbads sei aber frei.

