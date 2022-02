Alpe Mägis – Fahner und Wohler waren die Schnellsten Fabian Fahner aus Meiringen und Carla Wohler aus Spiez gewannen das Langlauf-Bergrennen Alpe Mägis.

Die Sieger bei den Herren: Fabian Fahner gewann das Rennen vor Reto Hammer und David Gafner. Foto: PD

Trotz des warmen Wetters schafften es die Organisatoren des Langlauf-Bergrennens Alpe Mägis, eine gut präparierte, rund 4,5 Kilometer lange Strecke herzurichten. Doch wegen des warmen Wetters war sie nicht so kompakt und schnell wie in den Vorjahren.

Am Freitagabend um 19 Uhr machten sich 41 Langläufer und 7 Langläuferinnen, ausgerüstet mit einer Stirnlampe, auf den Weg in Richtung Mägisalp. Nach dem Start galt es zuerst zwei Runden von je 300 Metern in der Bidmi zu absolvieren, danach folgte der lange und teils sehr steile Aufstieg zur Mägisalp. Von Beginn weg schlug Fabian Fahner aus Meiringen ein hohes Tempo an. Keiner der Läufer vermochte ihm zu folgen.

Der Start zum Bergrennen auf die Mägisalp. Foto: PD

Nach 18 Minuten und 39 Sekunden erreichte er das Ziel bei der Kuhstallbar auf der Mägisalp solo. Der Zweitplatzierte Reto Hammer aus Zweisimmen überquerte die Ziellinie nach etwas mehr als 20 Minuten.

Bei den Frauen duellierten sich die Wohler-Zwillinge aus Spiez. Carla bewältigte die Strecke in 22 Minuten und 20 Sekunden. Gianna folgte wenig später auf Rang zwei.

Das Rennen wurde vom Nordischen Skiclub Oberhasli und der Bergbahnen Meiringen Hasliberg AG organisiert. Die Verantwortlichen zeigten sich äusserst zufrieden mit dem Anlass. Für die kommenden Jahre erhofft man sich noch etwas mehr Teilnehmer, welche die Alpe Mägis bezwingen wollen.

