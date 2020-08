Abgespeckte 1.-August-Feier – Fahnen statt Feuerwerk am Himmel Ein Nationalfeiertag ohne Feuerwerk und Festumzug – ungewohnt für Interlaken. Umso mehr freuten sich Gäste wie Einheimische auf einen der wenigen Programmpunkte: den Fahnenflug. Nathalie Günter

Schweizer, TOI- und Berner Fahne im Anflug über der Höhematte. Foto: Nathalie Günter

Ein bisschen verlassen wirkte Interlaken am frühen Vormittag des Nationalfeiertags. Hie und da ein Schweizer Tourist mit rot-weisser Fahne im Rucksack, dort ein paar Schweizer Fähnchen am Postauto, rote und weisse Ballons am Eingang des Grandhotel Jungfrau-Victoria. Nichts im Vergleich zu anderen Jahren, wenn Interlaken am 1. August rappelvoll ist.