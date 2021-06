Das Herz der Doppelbürger

Ich darf Gast sein in einem Hof mit lauter Doppelbürgern. Und eben wird mir die Wichtigkeit der Partie erklärt. Für die Italiener in Italien sei ein Spiel gegen die Schweiz «nichts besonderes, nicht so wichtig wie Partien gegen Deutschland oder Holland oder so.» Aber die Italiener in der Schweiz? «Die spüren dieses Spiel, weisst du? Da kann ich noch so sehr zwei Pässe haben und noch so lange hier leben. Im Fussball kann ich einfach nicht für die Schweiz sein, wenn sie gegen Italien spielt.»