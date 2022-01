Heiligenschwendi – Fällung hinfällig: Die Linde bleibt stehen Die grosse Linde im Dorfzentrum von Heiligenschwendi bleibt an ihrem Ort. Die Grundeigentümer haben das Fällungsgesuch zurückgezogen. Hans Peter Roth

Sie prägt das Ortsbild von Heiligenschwendi. Die grosse Linde auf dem Grundstück Nr. 72 wird nun doch nicht gefällt. Foto: PD

«Das Fällen von alten stattlichen Bäumen ist immer mit vielen Emotionen verbunden», sagt Suzanne Albrecht. «Die Reaktion der Anwohnenden darauf wird regelmässig unterschätzt.» Die Präsidentin von Pro Natura Region Thun kann ein Lied davon singen. So war sie beispielsweise letzten Sommer in die Rettung der Linden am Thuner Eigerplatz involviert (wir berichteten). Und im Herbst sollte eine markante Linde mitten im Dorfzentrum von Heiligenschwendi vor der Fällung bewahrt werden. Mittlerweile weiss Albrecht aus ihrer Sicht Erfreuliches zu berichten: Der grosse Baum bleibt stehen.