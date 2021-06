Corona-Lockerungen für den Sommer – Fällt die Masken­pflicht im Freien? Der Bundesrat berät am Freitag über die nächsten Lockerungsschritte. Er steht unter Druck, die Schweiz mit mehr Freiheiten in die Sommerferien zu entlassen. Edgar Schuler

Sie ist im öffentlichen Verkehr zum gewohnten Anblick geworden. Doch verschwindet im Sommer die Maske mindestens an der freien Luft? Foto: Urs Jaudas

In Österreich gilt seit Donnerstag im Freien keine Maskenpflicht mehr. Und ab Juli sollen dort auch in Innenräumen getestete, genesene und geimpfte Personen keine Masken mehr tragen müssen. In Dänemark sind Masken vom kommenden Montag an nur noch im öffentlichen Verkehr vorgeschrieben. Sogar in Deutschland, wo besonders strenge Maskenregeln gelten, haben mehrere Bundesländer in den letzten Tagen Lockerungen der Maskenpflicht an den Schulen beschlossen.

Und in der Schweiz?

Hier nimmt die Maskenmüdigkeit zu. Politiker und Schulleiter fordern die Lockerung der Maskenpflicht. Und es wird in den nächsten Tagen 30 Grad heiss.