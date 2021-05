Wegen Nässe und Kälte – Fällt der Alpsommer ins Wasser? Weil Sonne und Wärme fehlen, werden Älpler und «Veh» rund zwei Wochen später bergwärts ziehen können. Wird dadurch gar der Alpkäse rar? Jürg Spielmann

Betrübt ob des regnerischen Wetters scheinen diese Rinder zu sein. Vermag der bislang nasskalte Frühling auch die Alpsaison 2021 nachhaltig zu trüben? Bild: Keystone

«Im Summer gahn-i ga hüe-te, uf ds Bärg-li dert u-fen i d’Flüe; i try-be die Chue-li vom Lä-ger uf d’Weid u jutze derzue voll Fröid.»

Ob die Älplerinnen und Älpler vor dem nahenden Alpsommer auch so freudig «jutze», wie in Adolf Stählis «Es Liedli sälb zwöit» besungen? Der Sommer scheint fern, und der Frühling zeigt uns zünftig die kalte Schulter. Der Wonnemonat Mai ist tropfnass, und dessen Temperaturen liegen bislang fast drei Grad unter dem mehrjährigen Mittel. Glaubt man den Wetterfröschen, dürfte sich daran zumindest in näherer Zukunft wenig ändern.