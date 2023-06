Keine Nachfolger in Sicht – Fällt bald der letzte Vorhang beim Schlosskino? Das Schlosskino Oberhofen ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Die Vorstellungen sind meist sehr gut besucht, die Kassen des Vereins voll. Trotzdem steht der Anlass vor dem Aus. Roger Probst

Sie sind zwei der treibenden Kräfte des Schlosskinos: Barbara Affolter und Franz Ritschard im Eingangstor zum Schloss Oberhofen. Foto: Patric Spahni

«In einem Jahr ist Schluss», sagt Franz Ritschard. Er ist Präsident des Vereins «Kino im Schlosshof». Seit bald 20 Jahren hilft er an vorderster Front beim kleinen Kino in Oberhofen mit. «Das reicht.» Nun sei es an der Zeit, jüngeren Kräften Platz zu machen. Doch das Problem ist: Es sind keine jüngeren Kräfte da. Deshalb sendet der Vereinsvorstand nun ein Notsignal.