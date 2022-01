Bericht des «Wall Street Journal» – Fälle des «Havanna-Syndroms» bei US-Diplomaten in Genf vermutet Die Diskussion um eine mysteriöse Krankheit hat die Schweiz erreicht. Drei Angestellte des amerikanischen Konsulats in der Rhonestadt sollen von ihr betroffen sein.

Mysteriöse gesundheitliche Fälle: Das amerikanische Konsulat in Genf. Foto: Laurent Gillieron (Keystone/Archiv)

Gemäss dem «Wall Street Journal» vom Donnerstag klagten im vergangenen Sommer mindestens drei Angestellte des US-Konsulats in Genf über gesundheitliche Probleme. Im Bericht ist von rätselhaften neurologischen Beschwerden die Rede und es wird der Begriff «Havanna-Syndrom» erwähnt. Betroffen gewesen sei zudem ein in Paris stationierter Diplomat aus den USA. Eine Person sei deswegen zur Behandlung in die Vereinigten Staaten gebracht worden, heisst es im Artikel weiter.

Eine Sprecherin des US-Aussenministeriums wollte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den konkreten Fall nicht kommentieren. Sie machte dafür Sicherheitsgründe geltend. Man nehme aber alle entsprechenden Hinweise «extrem ernst» und arbeite darauf hin, dass die Betroffenen die nötige Unterstützung erhielten.

Erstmals in Kuba aufgetreten

Das «Havanna-Syndrom» war zum ersten Mal 2016 bei US-amerikanischen und kanadischen Diplomaten auf Kuba aufgetreten. Insgesamt erhielt das US-Aussenministerium nach eigenen Angaben seither Meldungen von mehr als 200 Personen. Registriert wurden Vorfälle in China, Deutschland, Australien, Russland, Österreich und den Vereinigten Staaten selbst.

US-Vize auf Asien-Reise Havanna-Syndrom in Hanoi? Flug von Kamala Harris verzögert Zu den Symptomen gehören etwa Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen und Schwindel – aber auch ein dauerhafter Hörverlust. Laut US-Angaben wurden bei Betroffenen leichte traumatische Hirnschäden festgestellt. Zunächst hatten die amerikanischen Behörden als Ursache des Syndroms Angriffe mit für das menschliche Ohr nicht hörbarem, jedoch gesundheitsschädlichem Schall vermutet – bestätigt ist dies aber nicht. US-Aussenminister Anthony Blinken bekräftige am Donnerstag gegenüber dem TV-Sender MSNBC, man arbeite noch immer daran, die Ursache der der Erkrankungen zu klären. Man wisse derzeit weder, was genau passiert sei, noch, wer allenfalls dafür verantwortlich sei, so Blinken.

