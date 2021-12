Riesenslalom in Lienz – Tessa Worley führt – nur eine Schweizerin kann mithalten Shiffrin fehlt, Gut-Behrami fehlt: Eine Französin könnte davon profitieren. Michelle Gisin und Wendy Holdener liegen weit zurück. Camille Rast aber überzeugt erneut. Philipp Rindlisbacher UPDATE FOLGT

Noch vor Weihnachten in Courchevel machte Michelle Gisin vor allem eines: Strahlen. Sie war überwältigt ob sich selber, Platz 3 war eine riesige Genugtuung nach schwierigen Monaten, beeinträchtigt vom Pfeifferschen Drüsenfieber. Nun in Lienz verbarg Gisin nach dem ersten Riesenslalom-Lauf ihre Enttäuschung nicht: Sie habe Mühe gehabt, die nötige Spannung fürs Rennen zu finden. «Ich habe den Rhythmus nicht gefunden, es passte überhaupt nicht.»

Die 28-Jährige liegt nur auf Rang 16, direkt vor ihr platziert ist Teamkollegin Wendy Holdener. Die beiden Schweizerinnen büssten rund 1,3 Sekunden ein auf die Führende Tessa Worley. Hinter der Französin folgen Sara Hector (+0,12) und die überrachend starke Ragnhild Mowinckel (+0,29).

Für den Schweizer Glanzpunkt sorgte derweil Camille Rast: Die 22-Jährige befindet sich in hervorragender Form, nach den Plätzen 9 und 12 in Courchevel liegt sie in Lienz nach halbem Pensum auf Rang 9 (+0,84). Es sei schwierig gewesen bei diesem diffusen Licht, meinte Rast. Ihr Motto für die Reprise: «Vollgas geben!»

Die bei besserer Sicht losgefahrene Andrea Ellenberger dürfte den zweiten Lauf erreichen, Corinne Suter und Simone Wild hingegen verpassten die Top 30. In Österreich nicht am Start waren mit Mikaela Shiffrin und Lara Gut-Behrami die Führende im Gesamtweltcup respektive die Weltmeisterin im Riesenslalom – bei beiden fiel der Corona-Test positiv aus. Shiffrin befindet sich in Isolation.

