Treffen in Meiringen – Fackelträger unterstützen National Winter Games Die Fackelträger der National Winter Games trafen sich zum gemeinsamen Abendanlass. Initiator und Gastgeber war Grossrat Andreas Michel.

Die National Winter Games, welche im 2024 in der Region Haslital Brienz stattfinden, werden rund 600 Athletinnen und Athleten in sechs Sportarten zusammenbringen. «Die Games von Special Olympics Switzerland sind wohl ein Highlight für jeden Sportler mit einer geistigen Beeinträchtigung», heisst es in der Medienmitteilung der National Winter Games 2024. Sie seien aber auch einer der emotionalsten Sportevents für die Zuschauer.

Grossrat Andreas Michel (SVP) hat das Patronatskomitee «Fackelträger» gegründet. Nun lud er zum Herbstanlass nach Meiringen ein. 30 Personen folgten der Einladung und erlebten einen gemütlichen Abend mit den neusten Infos aus dem OK.

Der erfolgreiche Athlet Koni Schmid und sein Trainer Werner Schläppi Engel erzählten von den National Winter Games und was die Spiele für die Athleten ausmachen. Koni Schmid erklärte, dass er es immer super finde, Medaillen zu erhalten, und ihm die Party sehr wichtig sei. Koni Schmid ist seit Jahren Athlet bei der Sportgruppe Sunneschyn und nimmt in mehreren Sportarten an den National Winter Games teil.

Werner Günthör, der ehemalige Kugelstoss-Weltmeister, ist Botschafter der National Winter Games Haslital Brienz und referierte am Anlass über seine Karriere. Er gewährte spannende Einblicke in die Saisonvorbereitungen während seiner Zeit als Spitzensportler. Bereits in den Achtzigerjahren führte er akribisch genaue Trainingsdokumentationen, damit Rückschlüsse über Erfolge oder Misserfolge gezogen werden konnten.

Die Fackelträger erhielten von der Stiftung Sunneschyn eine einmalig angefertigte nummerierte Fackel. Zudem wurden an diesem Abend alle Fackelträger mit einer einheitlichen blauen Jacke ausgestattet.



