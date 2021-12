Porträt des neuen Kanzlers – Fachkraft für ordentliches Regieren Olaf Scholz verdankt seinen Aufstieg der deutschen Sehnsucht nach Sicherheit. Vieles in seiner Art, Macht auszuüben, verbindet ihn mit seiner Vorgängerin Angela Merkel. Dominique Eigenmann aus Berlin

Der neunte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Olaf Scholz, Sozialdemokrat, 63 Jahre alt. Foto: Janine Schmitz (Photothek via Getty Images)

Fast ein halbes Jahrhundert lang macht Olaf Scholz schon Politik, und wie viel Zeit dabei vergangen ist, zeigt ein Blick in die Anfänge. Fotos zeigen einen jungen Hamburger Sozialisten mit lockiger Mähne, Lederjacke und Intellektuellenbrille, der den «staatsmonopolistischen Kapitalismus» am Ende wähnt und für dessen Überwindung kämpft. In Artikeln, die er für linke Postillen schreibt, geisselt der angehende Jurist die Nato als «aggressiv-imperialistisch» und Deutschland als «europäische Hochburg des Grosskapitals».

Auf der Strasse protestiert der Juso Anfang der 1980er-Jahre gegen die Aufrüstungspläne von Helmut Schmidt, dem Kanzler der eigenen Partei. Schmidt, der damals mit den Liberalen regiert, stelle den «nackten Machterhalt über jede Form der inhaltlichen Auseinandersetzung». Es sind ziemlich genau dieselben Worte, die sich der Vizekanzler in den letzten Jahren von den eigenen Jungsozialisten anhören musste, die ihm Verrat an den linken Idealen vorwarfen.