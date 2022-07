Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Fachkräftemangel ist ein «Wohlstandsphänomen» Das Bürohr der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Studenten nehmen eine Klimaanlage in Betrieb: Bis 2050 ist mit einer Fachkräftelücke von gegen 1,3 Millionen Personen zu rechnen, sagt Roland Müller, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands. Foto: Benedikt Spether (Keystone)

Was hilft gegen den Fachkräftemangel?

Am jährlichen Arbeitgebertag stand am Donnerstag in Bern der Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften im Fokus. Dieses Problem werde sich noch verschärfen, warnte Roland Müller, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV). Schliesslich sei aufgrund der demografischen Alterung bis 2050 mit einer Fachkräftelücke von gegen 1,3 Millionen Personen zu rechnen. Mit diesem Engpass vor Augen suchten die Teilnehmenden des Roundtables nach Lösungen. Reto Parolini, Personalleiter des Migros Genossenschaftsbundes, ortete ein «Wohlstandsphänomen», das es Arbeitnehmenden erlaube, weniger zu arbeiten.