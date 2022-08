Zuckerberg verändert Plattformen – Facebook und Instagram begraben das grosse Versprechen der Sozialen Medien Virale Videos für alle statt Bilder und Texte von Freunden: Der Erfolg von Tiktok beeinflusst die Meta-Plattformen. Das verärgert die Menschen, die ihr Rückgrat bilden – und Kylie Jenner. Philipp Bovermann

Kylie Jenner ist gemäss «Forbes» die bestbezahlte Celebrity, viel Geld verdient sie auch via Social Media. Foto: Instagram (kyliejenner)

Kylie Jenner macht auf Tiktok vieles richtig: Sie beisst in ein grosses Sandwich mit Mayonnaise. Sie lässt mittels eines Videofilters ihre Silhouette zu einem Cumbia-Beat tanzen. Sie gibt den nervigen Fliegen in ihrem Schlafzimmer die Namen Fred und Frank. Daneben aber filmt die schwerreiche Beauty-Influencerin sich auch immer wieder dabei, wie sie sich im Spiegel betrachtet – so richtig scheint Tiktok eben doch noch nicht ihre Plattform zu sein.