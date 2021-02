Grosseinsatz – Fabrik in Schönbühl BE niedergebrannt Im Kanton Bern musste die Feuerwehr wegen eines grösseren Brandes ausrücken. In Schönbühl stand die Keller Treppenbau AG in Flammen. Die Halle ist komplett niedergebrannt. Christian Köppel

Rauch über Schönbühl BE: Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. (16. Februar 2021) News-Scout Das Feuer und der Rauch sind weit herum sichtbar. News-Scout Nach einer Stunde scheint die Feuerwehr gemäss eines News-Scouts das Feuer unter Kontrolle zu haben. News-Scout 1 / 4

In Schönbühl im Kanton Bern stand die Keller Treppenbau AG in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Das Feuer und der Rauch waren weit herum sichtbar.

Laut einem News-Scout waren die Feuerwehren von Moosseedorf und Urtenen-Schönbühl im Einsatz. Drei Löschfahrzeuge und mehrere kleinere Wagen waren vorgefahren. Es sei die ganze Fabrik von Keller Treppenbau betroffen, erzählte der Leser weiter.

Fabrikhalle komplett niedergebrannt

Wie die Kantonspolizei Bern bestätigt, ist am Montagabend eine Lagerhalle an der Bahnhofstrasse in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, die Halle selbst ist ganz niedergebrannt. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, auch der Sachschaden muss noch beziffert werden.

Bei der Bahnhofstrasse kam es zu einer Strassensperrung. Am Montagmorgen besteht diese noch, da Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt sind.