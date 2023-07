Sechster Kranzfestsieg 2023 – Fabian Staudenmanns Dominanz wird immer unheimlicher Auch beim Oberländischen in Frutigen gewinnt der beste Schwinger der Saison. Für mehr Diskussionen sorgte die Frage, wer sein Schlussgang-Gegner wird. Alex Trunz

Nach nur 46 Sekunden im Schlussgang setzt Fabian Staudenmann (u.) gegen Schwingerkönig Kilian Wenger zur Entscheidung an. Foto: Marcel Bieri

Heiss war es am späteren Nachmittag in der Arena mit dem herrlichen Bergpanorama in Frutigen. Und heiss, ja sehr heiss sogar wurde im Einteilungsgremium diskutiert, wer nun den Schlussgang des Oberländischen bestreitet. Mit Fabian Staudenmann, Joel Ambühl und Kilian Wenger lagen nach fünf Gängen gleich drei Schwinger mit 48,25 Punkten auf dem ersten Platz. Da der Schwingerkönig den vierten Gang gegen den Luzerner Gast verloren und so als Einziger eine Niederlage auf dem Notenblatt hatte, sprach vieles für ein finales Duell Staudenmann gegen Ambühl. Doch es kam anders.