Oberländer bei den Paralympics – Fabian Recher muss das Zeitfahren in Tokio aufgeben Der Spiezer Handbiker wird bei seinem ersten Auftritt bei den Paralympics durch einen technischen Defekt gestoppt. Am Mittwoch wartet die nächste Chance.

Der Spiezer Handbiker Fabian Recher startet bei den Paralympics in Tokio. Foto: PD/Swiss Paralympic/Gabriel Monnet

Beim ersten Einsatz an den Paralympics auf dem Fuji International Speedway am frühen Dienstagmorgen hat Fabian Recher das Einzelzeitfahren nicht beenden können. In der dritten und letzten Runde musste der Spiezer wegen eines Defekts aufgeben.

Ein Kettenriss stoppt den Spiezer

Nach der ersten und zweiten Runde lag Recher laut einer Mitteilung je auf dem siebten Zwischenrang. Ein paralympisches Diplom schien zu diesem Zeitpunkt absolut möglich. Doch dann stoppte ein Kettenriss den Oberländer. Ein Defekt, den man ohne Begleitauto nicht beheben könne, und bei dem der Fahrer das Rennen aufgeben müsse, heisst es in der Mitteilung. «Es ist ärgerlich, dass dieser Zwischenfall am ersten Auftritt an den Paralympics passiert. Lange hadern hat aber keinen Sinn und es gilt, das Rennen schnell abzuhaken», wird Recher darin zitiert.

Nächste Chance im Strassenrennen

Weiter geht es für Recher bereits am Mittwoch um 7.15 Uhr Schweizer Zeit mit dem paralympischen Strassenrennen über 79 Kilometer. In dieser Disziplin hat er in dieser Saison bereits WM- und EM-Bronze gewinnen können. Das Rennen wird live auf SRF 2 zu sehen sein. Am Donnerstag steht zum Abschluss die Teamstaffel mit Heinz Frei und Tobias Fankhauser auf dem Programm.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.