Erfolg an den Paralympics – Fabian Recher gewinnt ein Diplom Der Spiezer fährt im Handbike in der Kategorie H4 im Strassenrennen auf den siebten Rang.

Fabian Recher fuhr im Handbike in der Kategorie H4 im Strassenrennen auf den siebten Rang. Foto: PD

Das Handbike-Strassenrennen an den Paralympics in Tokio war von misslichen Wetterbedingungen und einem enorm harten Streckenprofil geprägt. So wurde es ein knallhartes Ausscheidungsrennen, bei dem Fabian Recher zur Rennmitte abreissen lassen musste. In der Folge konzentrierte er sich auf die Absicherung des Diploms.

Dies gelang ihm, und er kam nach 79 Kilometern auf dem Fuji International Speedway als Siebter ins Ziel. «Es war ein sehr hartes Rennen. Ich riskierte viel und konnte wertvolle Erfahrungen sammeln. Nach der Enttäuschung im Zeitfahren ist es ein versöhnlicher zweiter Auftritt an diesen Paralympics», bilanziert Recher das Rennen.

Zum Abschluss des Rennprogramms in Tokio geht Recher am Donnerstag zusammen mit Heinz Frei und Tobias Fankhauser in der Teamstaffel an den Start. Dabei hat jeder Athlet abwechslungsweise drei Runden à 3 Kilometer zu absolvieren. An der WM in Cascais hat das Trio die Medaillen als Vierte nur knapp verpasst. Der Start ist um 8.30 Uhr Schweizer Zeit und live auf SRF 2 zu sehen.

