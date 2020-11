Verletzungspech beim YB-Captain – Fabian Lustenberger fällt aus Fabian Lustenberger hat sich beim Spiel gegen Sofia am Donnerstag am Rücken verletzt. Wie lange er fehlt, ist noch nicht klar.

Fabian Lustenberger hat sich im Spiel gegen Sofia am Lendenwirbel verletzt und fällt für unbestimmte Zeit aus. Foto: Nikola Krstic (Freshfocus)

Die Young Boys müssen in den nächsten Wochen auf Fabian Lustenberger verzichten: Der YB-Captain hat sich am Donnerstag beim 1:0-Sieg in Sofia bei einem Zweikampf eine Verletzung am Lendenwirbel zugezogen. Dies schreibt der Club am Sonntagnachmittag in einer Mitteilung.

Wie lange Fabian Lustenberger ausfallen wird, hänge von weiteren Untersuchungen und vom Heilungsverlauf der Rückenverletzung ab, so die Clubleitung.

pd/flo