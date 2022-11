Bleiken/Oberdiessbach – Fabian Graf ist Dachdecker-Weltmeister Der junge Berufsmann holte an den Weltmeisterschaften der Dachdecker Gold in der Kategorie Fassade.

Fabian Graf während seines Einsatzes an den Weltmeisterschaften junger Dachdecker in St. Gallen. Foto: PD

An den 28. Weltmeisterschaften junger Dachdecker war der Jubel beim Schweizer Team riesig: Alle acht Teilnehmer gingen mit einer Goldmedaille nach Hause, wie der Verband Schweizer Gebäudehüllen-Unternehmungen mitteilt. Sie erzielten jeweils in Zweierteams Gold in den Kategorien Abdichtungen, Dachdeckungen, Medalldeckungen und Fassade.

Über den Berufsweltmeistertitel freuen darf sich auch Fabian Graf von der Graf Bedachungen AG aus Bleiken bei Oberdiessbach. Er holte sich den WM-Titel in der Kategorie Fassade zusammen mit seinem Teamkollegen Patrick Güttinger aus Rorschach SG.

«An den zwei Tagen musste alles übereinstimmen, damit wir ein sauberes Resultat erzielen konnten.» Fabian Graf, Berufsweltmeister aus Bleiken

«Die Goldmedaille ist eine schöne Auszeichnung dafür, dass man seinen Job gut macht, und zeigt, dass alles Üben Sinn gemacht hat», wird der frischgebackene Dachdecker-Titelgewinner Fabian Graf in der Mitteilung zitiert. «An den zwei Tagen musste alles übereinstimmen, damit wir ein sauberes Resultat erzielen konnten. Und das hat am Ende auch funktioniert. Als Erfahrung nehme ich mit: Wenn etwas nicht sofort klappt, einfach weitermachen und immer an sich selbst glauben.»

Fabian Graf (Mitte) freut sich mit Teamkollege Patrick Güttinger (rechts) und Mentor Roger Salm (links) über den ersten Platz in der Kategorie Fassade. Foto: PD

Die Weltmeisterschaften junger Dachdecker fanden vom 9. bis 11. November in der St. Galler Olma-Halle statt. Ursprünglich hätten sie 2020 in Peking stattfinden sollen, was aber wegen der Pandemie nicht möglich gewesen war.

pd/jss

