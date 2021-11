Loredana im Klassikformat – «Ey, dieses Orchester ist voll krass» Ein Energydrinkhersteller führt die umstrittenste Rapperin der Schweiz dem Symphoniemilieu zu. Kann das gut gehen? Wir haben die Hauptprobe im KKL besucht. Ane Hebeisen

Loredana im Klassikumfeld und unter dem grafisch eher missglückten Banner des Getränkekonzerns. Foto: dieserbobby (Red Bull)

Das Saallicht geht an. Und Loredana befindet sich in einem Gemütsstadium kurz vor Überschwang. Soeben ist der letzte Ton ihrer Hauptprobe zum Projekt «Red Bull Symphonic» verklungen, nun möchte sie kurz ein paar Worte an ihre Mitmusiker und Mitmusikerinnen richten: «Ey, vielen Dank», spricht sie mit ihrer tiefen, zuweilen fast ein bisschen barsch anmutenden Stimme ins Mikrofon. «Ey, dieses Orchester ist voll krass.»

Wer Loredana ein bisschen kennt, weiss, dass «krass» eines der stürmischsten Adjektive in ihrem Wortschatz ist. Und sie hat recht. Was ihr der Energydrinkhersteller Red Bull hier auf die Bühne gestellt hat, ist wahrlich nicht unspektakulär. Eine personalintensive Band und ein bunt zusammengewürfeltes, 50-köpfiges Symphonieorchester begleiten die Frau, die sonst bloss mit DJ, Schlagzeug und ein paar Synchrontänzerinnen ihre Anhängerschaft bespasst. Tontechnisch wird das Ganze kontrolliert von zwei Frontmischpulten, auf denen 180 Kanäle blinken. Und von der Decke des KKL in Luzern hängen Myriaden von LED-Applikationen, die jeden Freund funkelnder und farbchangierender Lichtanbringungen ausflippen lassen.