Gut gehütetes Ski-Geheimnis – Extremer Verschleiss und darunter nackt – das Mysterium Renndress Ohne guten Anzug kein WM-Titel. Das steckt hinter dem sagenumwobenen Kleidungsstück des Skisports. René Hauri Philipp Rindlisbacher Marcel Rohner

Hauptsache, er macht schnell: Abfahrer Peter Müller 1990 mit dem engen Skianzug. Foto: Keystone

In der Abfahrt zeigt sich am deutlichsten, ob ein Rennanzug schnell ist. «Nun», sagt Karl Frehsner, «wir haben mit Jasmine Flury und Marco Odermatt die beiden Weltmeistertitel geholt, er scheint also zu funktionieren.» Der gebürtige Österreicher ist eine Trainerlegende, 83 mittlerweile, und doch unverzichtbar für Swiss-Ski. Frehsner ist beim Schweizer Verband zuständig für die Renndresse, seit zwei Jahrzehnten schon. Es müsse viel zusammenpassen, damit jemand den WM-Titel gewinne, sagt er, Schuhe, Bindung, Ski, Kante, Fahrweise – «doch der Anzug spielt eben auch eine Rolle». Fragen und Antworten zum wichtigen Stück Ski-Stoff.