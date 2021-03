Skandal am Unispital – Externes Gutachten entlastet den USZ-Whistleblower Dem Arzt, der die Affäre um Francesco Maisano ins Rollen brachte, wurden nach seiner Meldung plötzlich ärztliche Kunstfehler angelastet. Ein Gutachten widerlegt den Vorwurf. Catherine Boss , Roland Gamp , Oliver Zihlmann

Schwere Vorwürfe unter Herzchirurgen: Der Whistleblower wurde wegen angeblicher Kunstfehler beschuldigt. Foto: Reuters

Nachdem seit mehr als acht Monaten Vorwürfe gegen den ehemaligen Leiter der Klinik für Herzchirurgie, Francesco Maisano, im öffentlichen Fokus gestanden waren, änderte sich dies in den letzten Tagen.

Eine Subkommission des Zürcher Kantonsrates präsentierte am Donnerstag einen Bericht, in dem sie den ehemaligen Chefarzt milde bewertet, gegen den Whistleblower in dieser Affäre aber schwere Vorwürfe publik macht. Auch Onlinemedien nahmen den Hinweisgeber ins Visier. Gegen den Leitenden Arzt am Zürcher Universitätsspital (USZ) stehe der Vorwurf im Raum, Patienten gefährdet zu haben, weil ihm bei mehreren Eingriffen Kunstfehler unterlaufen seien. Gar von einem Todesfall ist die Rede.