Basketball: Erster NBA-Titel für die Denver Nuggets

Die Denver Nuggets haben erstmals in ihrer Geschichte den Titel in der NBA geholt. Das Team um den erneut starken Anführer Nikola Jokic gewann am Montagabend 94:89 gegen die Miami Heat und erzielte damit im fünften Spiel der Final-Serie den notwendigen vierten Sieg.

Erster NBA-Titel und Finals-MVP: Nikola Jokic wurde zum besten Spieler der Finalserie gekürt. Foto: Jack Dempsey (AP)

Im Schlussviertel war die Partie minutenlang wild, zwischenzeitlich vergaben die beiden Teams insgesamt zehn Wurfversuche in Serie und liessen jegliche Struktur in ihrem Spiel vermissen. Als Miami in den Schlussminuten Chancen auf den erhofften zweiten Sieg hatte, sorgte ein Fehlpass von Jimmy Butler 28 Sekunden vor dem Ende für die Vorentscheidung und eine Drei-Punkte-Führung für Denver.

Nikola Jokic wurde nach dem erstmaligen Titelgewinn als wertvollster Spieler der Final-Serie ausgezeichnet worden. Mit einem Schnitt von 30,2 Punkten, 14 Rebounds und 7,2 Vorlagen überragte der 28-Jährige in den fünf Spielen gegen die Miami Heat wie zuvor schon die ganzen NBA-Playoffs hindurch. Niemand hatte in den Playoffs mehr Punkte, Vorlagen oder Rebounds als der Nuggets-Center, der in seiner Karriere schon zwei Mal zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde gewählt worden war. (DPA)