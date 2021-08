Im Rollstuhl auf SRF – Exploit im Fernsehstudio Jahn Graf ist die TV-Überraschung der Paralympics. Als Nächstes würde er gerne einen Bundesrat interviewen – oder Roger Federer. Chris Winteler

Jahn Graf im Garten des SRF-Studios Zürich: «Ich will ein Brückenbauer sein.» Foto: Daniel Winkler

«En schöne guete Abig mitenand!», schreit ein junger Mann im Rollstuhl in die Kamera und reisst die Arme hoch. Seit Dienstagabend begrüsst dieser unbekannte Moderator das sportinteressierte Publikum auf SRF 2. Was für ein explosiver Start!

Wer ist dieser Mann mit der knallgelben Schiebermütze auf dem Kopf? Sein Name: Jahn Graf. 31 Jahre alt, wohnhaft in Cham ZG. Seit Geburt ist er spastisch gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Er machte eine kaufmännische Anlehre, bezieht eine IV-Rente, einen Namen machte er sich als «Rollstuhl-Youtuber». Und jetzt, während der Paralympischen Spiele in Tokio, führt Jahn Graf täglich (ausser sonntags) durch das 30-minütige Magazin, das seinen eigenen Namen im Namen trägt: «Para-Graf 2020».