Ungewöhnliche Entwicklung – Explodierende Gaspreise belasten Berner Hausbesitzer Die internationalen Gasmärkte spielen verrückt. Wer ein Haus besitzt, zahlt nun im Monat über 100 Franken mehr für Gas – im Jahr fast doppelt so viel. Dölf Barben

Rudolf Heiniger, Chef des Langenthaler Energieversorgers IBL, hofft auf Verständnis für die Preiserhöhungen. Foto: Thomas Peter (Archiv)

Die Gaspreise steigen landauf, landab. Und zwar in einem bisher kaum bekannten Ausmass. Beim Oberaargauer Energieversorger IB Langenthal AG (IBL) war die Pressemitteilung mit «Ausserordentliche Preiserhöhung bei Erdgas» übertitelt. So viel Bewegung habe der «bisher eher träge Gasmarkt lange nicht gesehen», steht darin. Und IBL-Direktor Rudolf Heiniger betont auf Anfrage: «In den zehn Jahren, die ich in dieser Branche bin, habe ich so etwas noch nicht annähernd beobachtet.»

Ähnlich klingt es in Burgdorf. Urs Gnehm, Chef der Localnet AG, lässt seine Kundinnen und Kunden in einer Medienmitteilung wissen, er habe in zwanzig Jahren «noch nie eine solche Dynamik am Energiemarkt erlebt.» Gegen die unerwartete «Preisexplosion» an den internationalen Märkten habe sich nichts ausrichten lassen – «massive» und kurzfristige Preissteigerungen seien unausweichlich gewesen.