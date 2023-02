Velogemel-WM in Grindelwald – Experten und Grünschnäbel gingen an den Start Zum 27. Mal fand auf der Bussalp die Velogemel-WM statt. Vom langjährigen Gemel-Fahrer bis zu absoluten Neulingen war das Teilnehmendenfeld bunt gemischt. Anne-Marie Günter

Weltmeisterschaftsteilnehmer Hansueli Michel aus Grindelwald brauchte vor seiner Pension den Velogemel auch als Transportmittel bei seiner Arbeit als Briefträger. Foto: Anne-Marie Günter

Wie wird man Teilnehmer einer Weltmeisterschaft? Man lernt wie Bastian Miesch aus Thürnen BL für sein Wirtschaftsstudium, braucht eine Pause und surft im Internet, um etwas Abenteuerliches zu entdecken. Dann mobilisiert man zwei Kollegen, die man bei der Schweizer Armee kennen gelernt hat, und meldet sich für die 27. Velogemel-Weltmeisterschaft in Grindelwald an – ziemlich ahnungslos, um was für ein Gerät es sich da eigentlich handelt.