Koch zu den Grundrechten

Jugendliche haben am vergangenen Freitag, dem 15. Mai, vor dem Berner Zytglogge gegen den Klimawandel demonstriert. Gemäss einem Journalisten standen zirka zehn Personen in einem Abstand von jeweils fünf Metern beeinander. Nun werden sie verzeigt. Was sagt Daniel Koch dazu? «Wenn in einer ausserordentlichen Situation eine Regel gilt, dann gilt sie für alle. Der Bundesrat ist sich der Problematik aber bewusst und wird das Problem in den nächsten Sitzungen mit Sicherheit angehen.»