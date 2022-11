Psychiatriezentrum Münsingen – Experte bestätigt ungerechtfertigte Zwangsmassnahmen Am Psychiatriezentrum Münsingen wurden Patienten zu schnell und zu lange fixiert. Die vom Kanton veranlasste Untersuchung weist auf Führungsmängel hin. Brigitte Walser

Die Führung einiger Stationen im Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) ist in den vergangenen Jahren ins Schlingern geraten. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Vorwürfe wogen schwer: Im Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) würden Personen regelmässig und präventiv fixiert. So sagten es betroffene Personen, aber auch Fachleute gegenüber Radio SRF, das die Aussagen im Frühling in anonymer Form öffentlich machte. Es wurde eine Patientin erwähnt, die einige Nächte hintereinander angebunden worden sei, ohne dass in ihrer Akte vermerkt gewesen wäre, dass sie sich selber oder andere gefährdet hätte.