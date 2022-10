Tagestipp: A Trillion Rah Sunns – Experimentelle Klangwallungen Der Musiker Trillion Tapeman verbindet in einem neuen Projekt Düsterkeit mit synthetischen Soundwelten.

Anfang Jahr ist das Album «Hot to Not Become a Ghost» entstanden. Foto: zvg

«A Trillion Rah Sunns» ist ein Experimentalprojekt des Musikers Trillion Tapeman, das verwirrt, fasziniert und reinzieht. Anfang dieses Jahres ist das Album «How to Not Become a Ghost» daraus entstanden – düster, mit synthetischen Klangwallungen und verzerrten Soundwelten. «Eine Anlageberatung in Sachen psychedelischer Archivierung der Wirklichkeit», fasst der Musiker die Klangerfahrung zusammen. Im Anschluss an das Konzert im Buffet Nord spielen Iokai und Lulu&Whiskey. (jek)

Fehler gefunden?Jetzt melden.