Kommentar - Exodus – wie weiter?

Es ist ein Donnerschlag über der Thuner Politik-Landschaft – ganz passend zu den Unwettern, welche die Region derzeit heimsuchen. Jedenfalls auf den ersten Blick. Gleich drei Mitglieder der Thuner Exekutive verlassen die Kommandobrücke, mit Roman Gimmel (SVP) geht ein Gemeinderat bereits Ende Jahr, also in der laufenden Legislaturperiode, von Bord.

Der Exodus kommt auf den zweiten Blick nicht unerwartet – auch wenn sich der Gemeinderat mit Blick auf Roman Gimmel «überrascht» zeigt. Der 47-Jährige kämpfte ab 2011 als Bau- und ab 2015 als Bildungsdirektor mit zugegebenermassen schwierigen Dossiers – konnte aber Defizite in der Kommunikation nie ganz ausmerzen.

Bei Peter Siegenthaler (SP) liegt der Fall anders. Schon seit 2007 im Amt, gelangt der heute 59-jährige Grossrat ans Ende seiner beruflichen Laufbahn. Dass er nicht noch mal antritt, ist nachvollziehbar.

Konrad Hädener (Die Mitte) bescherte der CVP 2014 einen grossen Wahlsieg und schien sich auf Anhieb in seinem Amt wohlzufühlen. Obwohl er auf eine erfolgreiche Karriere in der Privatwirtschaft zurückblicken konnte. Auch der 61-Jährige begründet seinen Verzicht auf weitere vier Jahre mit seinem Alter. Mit Hädener tritt ein Politiker nicht mehr an, der mit seinen Erfahrungen aus der Wirtschaft der Thuner Regierung gutgetan hat.

Um Gemeinderätin Andrea de Meuron (Grüne, seit 2019 im Amt) und Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP, seit 2011) wird es einsam. Letzterer betont, dass er für eine «gewisse» Kontinuität sorgen wolle. Das ist angesichts dreier Vakanzen eine schwierige Aufgabe. Aber Lanz hat das Heft fest in der Hand – oder nimmt es in die selbige, wenn Geschäfte aus dem Ruder zu laufen drohen.

Der Thuner Politsommer ist lanciert.

Die Gretchenfrage: Findet sich überhaupt genügend qualifiziertes und motiviertes Personal, um die Lücken in den Reihen der Thuner Regierung zu füllen?

Bereits seit einiger Zeit versucht sich Vizestadtratspräsidentin Katharina Ali-Oesch (SP) für die Siegenthaler-Nachfolge in Position zu bringen. Mit durchaus guten Aussichten. Die SVP will nun das Gespräch mit anderen Parteien suchen. Muss sie aus ihrer Sicht auch – um die bürgerliche Mehrheit im Gemeinderat zu verteidigen. Und dies nun insbesondere bereits mit Blick auf die Ersatzwahl für Roman Gimmel. Hier können auch andere Parteien antreten und versuchen, der SVP den Sitz abzujagen.

Wie sich die Parteien positionieren und welche Personen sie den Thunerinnen und Thunern als kommende Exekutivmitglieder vorschlagen, wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Der Thuner Politsommer ist lanciert.

