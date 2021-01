Süditalien erlebt eine Revolution – Exodus in die Heimat Brain Drain zurückgespult: Elena Militello hat in der Pandemie «South Working» gegründet, eine Vereinigung für einen neuen Mezzogiorno. Viele Süditaliener träumen jetzt davon, dass sie daheim leben können – mit Jobs im Norden. Über 100’000 sind es schon. Oliver Meiler aus Rom

«Im Lockdown stellte ich mir die Frage nach den wahren Prioritäten»: Elena Militello, 27 Jahre jung, Gründerin und «South Working»-Präsidentin. Foto: South Working

Und plötzlich ist der Süden eine Option für beides, leben und arbeiten. Als Elena Militello im vergangenen März alle ihre Sachen ins Auto gepackt hatte und losfuhr, war das noch gar nicht klar. 2400 Kilometer. Von Luxemburg, wo sie ein Forschungsmandat an der Universität hatte und in einem kleinen, teuren Zimmer wohnte. Nach Palermo, zur Familie, den Freunden, zum Meer. Eine Flucht, eine Flucht zurück in die Heimat.

«Während des Lockdown war ich sehr einsam geworden», sagt die junge Sizilianerin. Und die Luxemburger hätten die Seuche zunächst nicht so ernst genommen wie die Italiener, auch das habe ihr Sorgen gemacht. Ein Anruf in der italienischen Botschaft, ein Passierschein, einfach nur heim – mit einem Umweg über Südtirol und das Trentino: «Die Lombardei wollte ich lieber umfahren.» Zehn Jahre war sie weg gewesen, mehr als ein Drittel ihres Lebens. Elena Militello ist jetzt 27. «Ich stellte mir die Frage nach den wahren Prioritäten.» Ihr Bruder war acht, als sie wegzog. «Wir sahen uns fast nur via Skype und Meets.»

«Gehirne auf der Flucht» – und zurück

Sie war ein «Cervello in fuga», ein «Gehirn auf der Flucht»: So nennen die Italiener ihre hochgebildeten Landsleute vor allem aus dem Süden, die wegziehen, weil ihnen die Heimat nicht genug Chancen bietet, nicht genug Zukunft, nicht genug Bewegung, auch nicht genug Geld für ein autonomes Leben. Die Pandemie brachte Militello zurück – und viele andere auch. Glaubt man den Schätzungen von Svimez, einem Thinktank für die Entwicklung im Mezzogiorno, kehrten im vergangenen Jahr mehr als 100’000 junge Arbeitnehmende heim in ihren Süden, der von der ersten Welle der Seuche einigermassen verschont geblieben war. Ihre Jobs im Norden behielten die meisten.

Der verlassene Süden Infos einblenden Wann immer in Italien die Rede auf die Nöte seines rückständigen Südens kommt, ist eine Statistik besonders traurig – jene nämlich der wegziehenden Jugend: von Studenten, Universitätsabgängern und jungen Arbeitnehmern also, die sich im Norden des Landes oder im Ausland mehr Chancen ausrechnen für Ausbildung und Jobs als in der Heimat. In einem Rapport aus dem Jahr 2019 schätzt Svimez, die Vereinigung für die Entwicklung im Mezzogiorno, dass ihre Zahl von 2002 bis 2017 mehr als zwei Millionen betrug. Oder anders: Jedes Jahr zogen in dieser Zeitspanne im Durchschnitt 133’000 zumeist junge Süditaliener weg – und mit ihnen verflog auch ein schönes Stück Zukunftshoffnung. In der untersuchten Periode litt Italien auch an einer profunden Finanz- und Wirtschaftskrise, die alles noch zusätzlich komplizierte. Doch der Trend ist nicht neu, es fehlt an Jobperspektiven, an guten Löhnen, an sicheren Verträgen. Der grösste Arbeitgeber ist noch immer der Staat. Für diejenigen, die den Süden verlassen, aber in Italien bleiben, spricht man von innerer Emigration. Anders als früher, als der Mezzogiorno die Industriefabriken im Norden mit vergleichsweise billigen Arbeitskräften versorgte, sind heute viele Wegziehende gut ausgebildet. «Mobilität bleibt für uns auch in Zukunft zentral», sagt Elena Militello von der Organisation «South Working». «Alle sollen die Möglichkeit haben, eine Erfahrung weit weg von der Heimat zu machen. Doch sie sollen auch die Möglichkeit haben, in die Heimat zurückzukehren, wenn sie das wollen.» Das sei die Philosophie des ‹Work from anywhere›. Die neue Flexibilität bietet vielen die Chance, wenigstens einen Teil des Jahres daheim zu verbringen und von dort zu arbeiten. «Wir sehen ja den Niedergang des Südens», sagt Militello, «er spricht aus allen statistischen Kennzahlen. Wir wollen dabei helfen, die Wende einzuleiten.» (om.)

Manche kamen aus dem Norden Italiens, andere aus dem Ausland. Und wenn viele nun länger bleiben, vielleicht dann sogar über das Ende der Pandemie hinaus, hat das auch mit Militello und ihrer Initiative zu tun. Sie heisst «South Working», sie brachte ihr viel Aufmerksamkeit in den Medien. Eher zufällig, sie ist keine Arbeitsrechtlerin.

Militello hatte einst an der Mailänder Universität Bocconi Rechtswissenschaften studiert und spezialisierte sich dann in Strafprozessrecht, in Amerika, in Luxemburg, in Freiburg im Breisgau. Nach Freiburg kam sie schon in ihrer Kindheit immer wieder mal, weil ihr Vater, ein Strafrechtler, dort am Max Planck Institut forschte. Sie spricht Deutsch. Englisch spricht sie natürlich auch sowie Französisch, beim Reden mischt sie die Sprachen. Zwischendurch arbeitete sie auch als Rechtsanwältin. «Daheim hätte ich wohl nur Aussicht gehabt auf einen Job als Kellnerin», sagt Militello.

«Ich weiss, das hört sich kitschig an, wie aus einem Roman. Aber so war es.» Elena Militello

Als sie am 26. März des letzten Jahres in Palermo ankam, müde von der langen Reise, hatte sie zunächst einmal eine schlaflose Nacht. «Ich weiss, das hört sich kitschig an, wie in einem Roman», sagt sie und lacht, «aber so war es tatsächlich.» Sie habe sich hingesetzt und die Ideen festgehalten, die ihr auf der Fahrt zugeflogen seien, zuerst auf einem Blatt Papier, dann in einem Word-Dokument.

Weil ihr das Herz fast überging mit der Sache, sprach sie dann mit vielen Leuten, die ähnliche Karrieren gemacht hatten wie sie und nun zurückgekehrt waren in den Mezzogiorno, nach Sizilien, Kalabrien, Apulien, Kampanien, um von dort im Home-Office für ihre Firmen zu arbeiten: für Banken in Mailand und in Turin, für Architekturbüros in New York und London, für Versicherungen irgendwo. Marketingleute, Broker, Ingenieure.

So entstand die Freiwilligenorganisation «South Working», abgeleitet von «Smart Working», wie die Italiener zum Home-Office sagen. Militello ist Präsidentin der Vereinigung. Auf Facebook folgen der Seite schon fast 10’000, von überall im Land. Die Organisation setzt sich dafür ein, dass diese Rückkehr keine «Utopie aus dem Lockdown» bleibt, als Lobby im politischen Prozess und als Anlaufstelle für Interessierte, auch als Observatorium für komplexe Fragen.

Schnelleres Internet, mehr Kinderkrippen, alles moderner

Im Süden sollen Strukturen wachsen, damit die neue Form der Arbeit auch nach der Pandemie möglich sein wird. Dafür braucht es zum Beispiel schnelleres Internet. Und «Co-Working-Spaces», weil man schliesslich nicht ständig allein sein will beim Arbeiten. Und mehr Kinderkrippen, weil das zum Standard eines modernen Lebens gehört. Und bessere Verkehrsanbindungen an die Flughäfen und das Schnellzugnetz, weil die «South Worker» nicht plötzlich sesshaft werden. Sie müssen sich ja regelmässig in ihren Unternehmen zeigen, denn ihre gutbezahlten Jobs in der Ferne wollen sie möglichst behalten. Daheim gibt es fast keine.

Der Süden soll also etwas effizienter und moderner werden, gewissermassen nördlicher, und die Rückkehrer wollen dabei helfen. «Etwas zurückgeben», sagt Militello. Rund um die Co-Working-Spaces sollen Arbeitsmöglichkeiten für diejenigen aufblühen, die immer daheim geblieben sind. «Das ist etwas anderes als diese digitalen Nomaden, die nach Bali oder Griechenland fahren und von dort arbeiten.» Für sich allein, abgeschottet von der lokalen Bevölkerung. «Wir Southworker wollen unser Umfeld reaktivieren.» Mit Ideen, mit Konsum, mit ihrer Präsenz.

Vielleicht ist das sogar das beste Entwicklungsprogramm, das der Mezzogiorno in den letzten Jahrzehnten erlebt hat.

Sorge vor steigenden Immobilienpreisen

Natürlich gibt es Probleme bei der Umsetzung, das grösste ist kulturell: Die italienische Arbeitskultur fusst mehr auf Kontrolle als auf Vertrauen. Vor der Pandemie war Fernarbeit deshalb wenig verbreitet. Und obschon die vergangenen Monate positive Erfahrungen gebracht haben, sind viele Firmen auch in Zukunft nur zu einer begrenzten Mischform aus Präsenz- und Fernarbeit bereit. Das zeigen die Studien von «South Working». Es sei deshalb viel pädagogische Arbeit nötig, in der Wirtschaft und bei den Behörden. Problematisch wäre auch, wenn die vermögenderen Heimkehrer die Immobilienpreise für alle in die Höhe treiben würden. «Dazu forscht gerade ein Experte für Gentrifizierung für uns», sagt Militello.

Mit Süden meint «South Working» nicht nur den Mezzogiorno, sondern auch die vielen verwaisten Gemeinden im Innern anderer Regionen des Landes – und Italien als Ganzes. «Warum sollen nicht auch Deutsche oder Schweizer, die vielleicht geübter sind im Teleworking, einige Monate im Jahr im Süden für ihre Firmen arbeiten, etwa im Oktober und November?» Wenn es im Norden grau ist und kalt. «Ich lebe im Zentrum von Palermo, zum Meer sind es ein paar Minuten zu Fuss», sagt Militello. Meer und Sonne seien nicht alles, doch schön sei es halt schon.

Sie hat jetzt eine Anstellung an der Universität Messina gefunden, eine Wohnung sucht sie noch. Messina ist nicht weit, 220 Kilometer, nur ein Sprung weg von daheim.