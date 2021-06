Spurensuche in Konolfingen – Exodus bei der Feuerwehr Wie kam es dazu, dass die Feuerwehr Konolfingen 14 Mitglieder verliert? Während sich Feuerwehr und Gemeinde widersprechen, schreibt die SVP einen Brief. Benjamin Lauener

Wie geht es bei Konofire weiter? Das ist derzeit noch ungewiss. Foto: Franziska Rothenbühler

Nur eines ist wirklich sicher: Die SVP sorgt sich um die Sicherheit. Die Sektion Konolfingen der Partei stellte in einem öffentlichen Brief dem Gemeindepräsidenten Heinz Suter zehn Fragen zur Feuerwehr .

Dieses Schreiben geht auf einen Vorfall zurück, der an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni erstmals einer grösseren Öffentlichkeit bekannt wurde. Per Ende Jahr treten 14 Mitglieder aus der Feuerwehr Konofire aus. Nun will die SVP Sektion wissen, wie der Gemeinderat sicherstellen will, dass die Feuerwehr auch in Zukunft einsatzfähig bleibt.

Die Fragen der SVP