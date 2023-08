Exklusiver Rabatt – Die grosse Weihnachtsgala 20% Rabatt – Glanzlichter in der Tonhalle Zürich und im Casino Bern

Kein Genre ruft so viel Weihnachtsstimmung hervor wie die klassische Musik, wo Opulenz und Feinsinn einander auf höchstem Niveau ergänzen und Emotionen so ergreifend und facettenreich in Klangwelten gefasst werden können wie nirgends sonst. Das beweist auch dieses Jahr besonders eindrücklich die traditionelle grosse Weihnachtsgala von Obrasso Concerts. Mit einem riesigen Aufgebot engagierter Künstlerinnen und Künstler ist sie gleichzeitig Erlebnis und festlicher Hörgenuss. Zu den Höhepunkten des von Dirigent Manfred Obrecht gestalteten Abends zählen etwa Andrew Lloyd Webbers «Pie Jesu», Georg Friedrich Händels «Hallelujah Chorus» und natürlich all die Weihnachtslieder, die seit Generationen vor der weihnächtlichen Bescherung erklingen. Neben der Philharmonie Baden-Baden, den Arcis-Vocalisten aus München und dem Kammerchor Chur glänzen die italienische Sopranistin Lucrezia Drei und die brasilianische Mezzosopranistin Josy Santos.

Die SonntagsZeitung offeriert Ihnen für «Die grosse Weihnachtsgala» am 22. Dezember in der Tonhalle Zürich sowie am 23. Dezember im Casino Bern exklusiv 20% Rabatt auf den Ticketpreis in den Kategorien 1 bis 3.

Ticketpreise

Kategorie 1: 118.40 statt 148.– Franken

Kategorie 2: 102.40 statt 128.– Franken

Kategorie 3: 86.40 statt 108.– Franken

Die grosse Weihnachtsgala

Freitag, 22. Dezember 2023, 19.30 Uhr,

Tonhalle Zürich, Grosse Tonhalle

Samstag, 23. Dezember 2023, 17 Uhr, Casino

Bern, Konzertsaal