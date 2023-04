Schifffahrt im Berner Oberland – Exklusive digitale Souvenirs und mehr Globi Die BLS-Schifffahrt startet am Osterwochenende in die neue Saison. Mit digitalen Souvenirs für Brienzersee-Gäste, mehr Globi und fast 11’000 verkauften Seepässen. Marco Zysset

Der in Asien berühmt gewordene Bootssteg von Iseltwald, der sich nur 50 Meter neben der Schiffländte befindet. Foto: Bruno Petroni

Am 7. April starten die Schiffe der BLS-Schifffahrt auf dem Thuner- und Brienzersee in die neue Saison. Während es auf dem Brienzersee nach der Winterpause wieder von vorne losgeht, wird auf dem Thunersee aus dem Winterfahrplan einen Gang hochgeschaltet. Und das nach einem erfolgreichen Winter, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt: «Von Anfang Januar bis Mitte März haben rund 50'000 Gäste die Schiffe besucht, dies entspricht einer Zunahme von 70 Prozent gegenüber dem letzten vergleichbaren Jahr 2019.»