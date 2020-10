«Anzeiger Region Bern» – Exit-Strategie durchgewinkt Der defizitäre «Anzeiger Region Bern» will seine Lage stabilisieren, indem ihn das bisherige Management neu im Auftrag weiterproduziert. Das entschied am Freitag die Delegiertenversammlung. Jürg Steiner

Wird nach sogenanntem Management-Buy-out vom bisherigen Management im Auftragsverhältnis weitergeführt: Der «Anzeiger Region Bern». Foto: Tomas Wüthrich

Was die Delegierten der sechzehn Regionsgemeinden plus der Stadt Bern, die zusammen den Gemeindeverband Anzeiger Region Bern (ARB) bilden und den Anzeiger herausgeben, am Freitag zu beschliessen hatten, war nichts anderes als eine Exit-Strategie.

Der Anzeiger steuerte in den letzten Jahren immer tiefer in die roten Zahlen, und weil voraussichtlich ab 2022 das revidierte kantonale Gesetz den Gemeinden die ausschliesslich digitale Publikation der Amtsanzeigen erlaubt, dürfte 2021 das letzte Lebensjahr des gedruckten «Anzeigers Region Bern» sein. «Mit klarer Mehrheit» entschieden die Delegierten des ARB am Freitag gemäss ihrer Medienmitteilung, die letzten Züge des Anzeigers dem bisherigen Geschäftsführer Christof Ramseier anzuvertrauen.