Jetzt ist es offiziell – Ex-YB-Star Hoarau und Model Manuela Frey sind ein Paar Lange wurde darüber gemunkelt, nun hat sich das Gerücht erhärtet: Model Manuela Frey (24) und Fussballer Guillaume Hoarau (37) sind liiert.

Eben doch: Guillaume Hoarau und Manuela Frey sind seit einem Jahr ein Paar. Foto: PD

Bereits seit mehr als einem Jahr kursiert das Gerücht, Guillaume Hoarau habe sich in die «Switzerland’s Next Topmodel»-Jurorin Manuela Frey verliebt. Wurde sie jedoch jeweils auf eine mögliche Partnerschaft mit Hoarau angesprochen, verneinte sie stets vehement.

Doch nun die überraschende Kehrtwende: In der neusten Ausgabe der «Glückspost» machte das Model die Liebe zum Ex-YB-Star und aktuellen FC-Sion-Spieler Hoarau publik.

«Es stimmt. Wir sind seit einem Jahr zusammen und sehr glücklich», lässt sie sich in der Zeitschrift zitieren. Sie wohne zeitweise sogar bereits bei ihrem Freund, der seit dem Wechsel von YB zu Sion nicht mehr in Thun, sondern im Unterwallis wohnt.

In der BZ-Rubrik «Loubegaffer» wurde das Liebesgerücht zwischen Hoarau und Frey bereits Anfang September 2020 aufgegriffen. Während Hoaraus letztem Spiel für YB im Wankdorfstadion sass Manuela Frey nämlich im Publikum. Sie trug ein Shirt mit dem Aufdruck «Nünenünzg», das offenbar Hoarau persönlich gehörte. Und es kam noch besser: Nach dem Schlusspfiff schenkte ihr die Stürmerlegende damals sein letztes Trikot und schickte Herzchen auf die Tribüne.

Sie trug ein Shirt von ihm, er stürmte die Tribüne: An Hoaraus letztem Spiel für YB gab es bereits Anzeichen dafür, dass er und Manuela Frey ein Paar sein könnten. Foto: Freshfocus

Manuela Frey ist ein international erfolgreiches Model. Sie verbrachte acht Jahre in New York, bevor sie letztes Jahr wieder in ihre Schweizer Heimat zurückkehrte. Frey war 2018 einige Monate lang mit dem welschen Sänger Bastian Baker (30) zusammen und flirtete letztes Jahr mit Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (32).

chh/pd

