Starke Oberaargauer – Ex-Profi Andrist rettet Köniz im Derby gegen Langenthal Köniz und Langenthal trennen sich zum Rückrundenauftakt in der 1. Liga 2:2. Stephan Andrist markiert einen Doppelpack. Yannis Lüthi

Der Könizer Stephan Andrist (Mitte) lässt sich für sein 1:0 feiern. Foto: Andreas Blatter

Neuer Sportchef, neuer Trainer und klare Visionen: Beim FC Köniz hat sich in der Winterpause so einiges getan. Christian Roth übernahm im Dezember den Posten des Sportchefs und beförderte Sanin Pintul zum neuen Cheftrainer. Der Vertrag mit Ex-Coach Silvan Rudolf wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. «Wir wollten mit dem Trainerwechsel neues Feuer in die Mannschaft bringen», erklärt Roth. Zudem sei Pintul gewillt, konsequent junge Spieler aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft einzubauen.