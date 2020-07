Verbotenes «Gruebe»-Buch – Ex-Heimleiter wirft Regula Mader fehlende Unterstützung vor Der frühere «Grube»-Heimleiter kritisiert nicht nur den Autor einer Heimchronik – sondern auch die einstige Stiftungsratspräsidentin Regula Mader. Johannes Reichen

Der ehemalige «Grube»-Leiter Hans-Peter Hofer. Foto: Raphael Moser

Am Abend des 13. Juni 2013 machte sich Hans-Peter Hofer in die Münstergass-Buchhandlung in der Berner Altstadt auf. Um 19.30 Uhr stand dort eine Lesung aus dem Buch «Gruebe» auf dem Programm. Hofer wurde von seiner Tochter begleitet. Wenige Tage zuvor hatte er vom Buch erfahren, es gekauft und gelesen. Es behandelte die Geschichte des Knabenheims «Auf der Grube» in Niederwangen. Hofer kam selbst im Buch vor – von 2000 bis 2005 hatte er das Heim mit seiner damaligen Frau Renate Hofer-Hagmann geleitet. Aber er kam nicht gut weg.