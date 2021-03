Urteil am 30. März – Ex-Gemeindekassier von Belfaux soll acht Jahre ins Gefängnis Fast sechs Millionen Franken soll der Mann während 14 Jahren veruntreut haben. Abstreiten tut er dies nicht.

Die Gemeindeverwaltung von Belfaux: 2019 war der Fall aufgeflogen. Foto: Google Street View

Am Prozess gegen den ehemaligen Gemeindekassier von Belfaux hat die Staatsanwältin am Montag eine Freiheitsstrafe von acht Jahren beantragt. Sie fordert auch die Einziehung aller beschlagnahmten Immobilien respektive Vermögenswerte auf gesperrten Konten in der Schweiz, Spanien und Brasilien.

Die Plädoyers der Verteidiger des Ex-Gemeindekassiers waren am Wirtschaftsstrafgericht des Kantons Freiburg für Montagnachmittag vorgesehen. Der Mann wird der Veruntreuung im Umfang von gegen sechs Millionen Franken und weiterer Straftaten beschuldigt.

Der Angeklagte befindet sich seit Dienstag vergangener Woche vor Gericht. Das Urteil soll am 30. März bekanntgegeben werden. Der Fall flog im August 2019 auf. Seither sitzt der Mann in Haft. Der 52-jährige Freiburger bestreitet den Sachverhalt nicht.

mb/SDA