Tötungsdelikt im Kanton Thurgau – Ex-Frau bezeichnet Vater als «psychisch angeschlagen» Nach dem mutmasslichen Tötungsdelikt mit drei Toten äusserte sich erstmals die Mutter der Kinder und Ex-Frau des ebenfalls tot aufgefundenen Vaters zu Wort.

Tötungsdelikt mit drei Toten: In einer Wohnung in Eschenz TG wurden am Sonntag zwei Kinder und ein 38 Jahre alter Mann, offenbar der Vater, leblos aufgefunden. Video: Brk News

Der Fall erinnert an das Familiendrama von Affoltern am Albis von vor einem Jahr: Ein 53-jähriger Ehemann zweier Kinder löscht seine ganze Familie mitsamt Ehefrau aus – und tötet sich im Anschluss selbst. Dieser erweiterte Suizid, wie ihn Experten nennen, sorgte schweizweit für Aufsehen. Die detaillierten Hintergründe sind noch unklar, das Verfahren noch immer im Gang.

Ein Jahr später, in Eschenz im Kanton Thurgau, entdecken Verwandte die leblosen Körper zweier Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren sowie eines 38 Jahre alten Mannes in seiner Wohnung. Der Mann soll gemäss verschiedenen Medienberichten der Vater der beiden Kinder sein. Bei den Verstorbenen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Die Kantonspolizei Thurgau geht von einem Tötungsdelikt aus.

Ob es sich, ähnlich wie beim Tötungsdelikt in Affoltern am Albis, um einen erweiterten Suizid handelt, ist noch unklar. «Die Obduktion und Spurensicherung laufen noch», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, am Montagmorgen auf Anfrage. Zwar wird der Vater nicht als mutmasslicher Täter genannt. Gemäss verschiedenen Medien liegen der Polizei jedoch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung durch eine vierte Person vor. «Wir schliessen einen erweiterten Suizid zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus», sagte Graf gegenüber dem «St. Galler Tagblatt».

Für die weiteren Ermittlungen wurden der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau und das Institut für Rechtsmedizin beigezogen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

«Er hat die Trennung nicht verkraftet»

Die Mutter der zwei Kinder, welche offenbar getrennt vom Vater nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt wohnte, meldete sich gegenüber «20 Minuten» erstmals zu Wort. Sie beschrieb ihren Ex-Mann als «psychisch angeschlagen». Er habe die Trennung nicht verkraftet, so die 36-Jährige.

Am vergangenen Freitag habe er die Kinder bei ihr abgeholt, wie das offenbar jedes zweite Wochenende der Fall war. Eine Anwohnerin sagte der Zeitung, der Mann habe allein in der Wohnung gelebt. «Die Kleinen waren oft am Wochenende bei ihm.» Die Mutter der Kinder habe sie jedoch nie gesehen.

