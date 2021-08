Rache im Schlafzimmer – Ex-Ehepaar wegen Gewalt und Entführung verurteilt Ein Mann und seine Frau verletzten und nötigten den Liebhaber der Frau. Und das Paar versuchte ihn zu entführen. Das Obergericht erachtet sie als schuldig. Johannes Reichen



Das Obergericht des Kantons Bern verurteilte ein ehemaliges Ehepaar. Foto: Keystone

Er ist ein Schrank von einem Mann. Ein «russischer Bär», so wird er im Gerichtssaal einmal genannt. Ein ehemaliger Boxer mit mehr Kraft als Geist. Sie ist eine sportliche und intelligente Frau, die auch schon mal ein Sachbuch geschrieben hat. Im Mai 2015 arbeitet sie als Leiterin eines Asylzentrums im Kanton Bern. Damals sind die beiden noch ein Ehepaar. Ein ungleiches Paar mit dem gleichen Plan.

Dieser Plan sieht so aus, dass sie einen Mann entführen, verprügeln, demütigen. Das Opfer ist der damalige Liebhaber der Frau. Sie will ihn loswerden und doch wieder zu ihrem Mann zurückkehren. Er ist gekränkt und will sich an seinem Nebenbuhler rächen.